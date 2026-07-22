Творческая мастерская художника Алексея Шилова продолжает реализацию творческого проекта «Моя школа — моя история» в социальных учреждениях Подмосковья. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В рамках проекта специалисты расписывают стены зданий с учетом уникальных культурных кодов городов области. Сейчас художники занимаются покраской в школах городских округов Красногорск и Можайск. Кроме того, работы проходят в городах Лобни, Солнечногорска, Можайска и Пушкинского округа.

Проект направлен на то, чтобы наполнить пространства смыслом и связать повседневную среду с историей края, добавили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что школа № 1 откроется после капремонта в Кашире в 2026 году.