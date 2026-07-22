В Подмосковье водителям рассказали о загруженности дорог

Утром в среду, 22 июля, загруженность дорог Подмосковья составила три балла, на них было зафиксировано свыше 1 млн автомобилей — на 1,4% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном затруднения в движении наблюдаются на дорогах, следующих в сторону Москвы. В частности, пробки есть на трассе М-9 «Балтия», Ленинградском, Ярославском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе.

Водителей предупредили о возможном дожде и призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию во время движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.