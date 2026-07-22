«Какое счастье!»: Анна Калашникова обрадовалась продаже дубайской недвижимости

Певица и актриса Анна Калашникова вздохнула с облегчением — многомесячная эпопея с продажей квартиры в Дубае подошла к концу, сообщает MK.RU.

О том, что право собственности на ее апартаменты перешло новому владельцу, она узнала совершенно случайно — от сотрудников ресепшена жилого комплекса. Реакция звезды была мгновенной и искренней: «Какое счастье! Пустите его уже скорее!» — воскликнула она.

Впрочем, эйфория быстро сменилась деловыми заботами. Деньги за проданную недвижимость пока не поступили на счет Анны — средства должны пройти через сложную платежную систему. Калашникова надеется получить их на этой или на следующей неделе. Кроме того, ее беспокоит вопрос возврата депозитов, который, по ее словам, являются «отдельной непростой историей».

Сам процесс продажи, как призналась артистка, оказался настоящим испытанием. Поиск покупателя занял весь прошлый год.

«Представляете, я почти два месяца назад летала оформлять документы для сделки с конкретным покупателем, я уже не говорю про сам процесс поиска покупателя — с прошлого года. Как же долго продается недвижимость в Дубае!» — рассказала Алла.

Сравнивая рынки недвижимости, Калашникова с иронией заметила, что в Москве квартиру можно купить и продать за один день, в основном онлайн, тогда как в Дубае этот процесс крайне сложен и бюрократичен.

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