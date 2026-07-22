В Подмосковье системой непрерывного мониторинга глюкозы обеспечили почти 4 тыс. детей

В Подмосковье на диспансерном учете состоят более 3,5 тыс. детей с сахарным диабетом 1-го типа, все они обеспечены системой непрерывного мониторинга глюкозы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Сахарный диабет существенно меняет привычный уклад жизни, в том числе требует регулярного контроля уровня глюкозы», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, применение систем непрерывного мониторинга значительно упрощает эту задачу, поскольку измерение проводится без частых проколов кожи. Для этого достаточно поднести устройство к сенсору на плече. В результате отслеживать уровень сахара в крови можно круглосуточно в режиме реального времени.

В ведомстве уточнили, что устройство выдается на основании решения врачебной комиссии. Решение о назначении системы принимает лечащий врач-эндокринолог при наличии медицинских показаний.

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