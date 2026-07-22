Футбольный клуб «Иркутск» снялся со Второй лиги по финансовым причинам
ФК «Иркутск» снялся с чемпионата Второй лиги по финансовым причинам
Фото: [ФК «Иркутск»]
Генеральный директор футбольного клуба «Иркутск» Роман Городничев сообщил, что клуб прекращает выступления во Второй лиге чемпионата России.
«Иркутск» не смог решить финансовые вопросы: у команды нет денег на выездные матчи, а в составе остались только местные футболисты — все иногородние разбежались по другим клубам. Как отмечает Sport Baza, тренерский штаб продолжит свою работу в Иркутске, но будем работать не с командой мастеров, а развивать детско-юношеский футбол.
«Иркутск» выступал в группе 2 Второй лиги «Б». Команда занимала 13-е место среди 15 команд, набрав в 13 играх 11 очков.
Ранее в РФС заверили, что российским клубам не грозит трансферный бан от ФИФА из-за того, что они не обладаю счетами в европейских банках и не могут осуществлять через них солидарные выплаты.