Футбольный клуб «Иркутск» снялся со Второй лиги по финансовым причинам

«Иркутск» не смог решить финансовые вопросы: у команды нет денег на выездные матчи, а в составе остались только местные футболисты — все иногородние разбежались по другим клубам. Как отмечает Sport Baza, тренерский штаб продолжит свою работу в Иркутске, но будем работать не с командой мастеров, а развивать детско-юношеский футбол.

«Иркутск» выступал в группе 2 Второй лиги «Б». Команда занимала 13-е место среди 15 команд, набрав в 13 играх 11 очков.

Ранее в РФС заверили, что российским клубам не грозит трансферный бан от ФИФА из-за того, что они не обладаю счетами в европейских банках и не могут осуществлять через них солидарные выплаты.