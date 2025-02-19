Футболист «Локомотива» рассказал, сколько нужно его семье для комфортной жизни в Москве

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал, сколько денег необходимо его семье для комфортной жизни в Москве.

Футболист считает, что его коллеги кривят душой, когда говорят о явно заниженной сумме в 30-50 тыс. руб.

«Вот если говорить про базовую семью — муж, жена, маленький ребенок, — не затрагивая родственников, которым тоже финансово помогаешь, это 300-350 тыс. руб. в месяц будет уходить на нормальную жизнь. Что я подразумеваю под «нормальной жизнью»: поход в поликлиники, покупку продуктов, передвижение, развлечения», — сказал Тикнизян.

Он посетовал, что многие футболисты слабы в плане финансовой грамотности и нерационально тратят деньги, не задумываясь о жизни после спортивной карьеры. По мнению Тикнизяна, со временем эта ситуация только ухудшилась, поскольку стало больше соблазнов и, соответственно, возможностей быстро и легко расстаться с деньгами.

25-летний футболист сборной Армении выступает за «Локомотив» с августа 2021 года. За его переход железнодорожники заплатили ЦСКА, прежнему клубу Тикнизяна, 5,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Спартак» ведет переговоры с уругвайским полузащитником «Браги» Родриго Саласаром.