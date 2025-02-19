«Спартак» может перехватить игрока, за которым охотился «Зенит»

Московский «Спартак» продолжает переговоры с португальской «Брагой» по трансферу Родриго Саласара, сообщил «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По данным источника, столичный клуб достиг существенного прогресса в переговорах и может оформить сделку до окончания трансферного окна.

Центрального полузащитника «Браги» и сборной Уругвая хотел получить в свои ряды «Зенит». Сообщалось, что Саласар уже успешно прошел медосмотр в петербургском клубе, но в последний момент трансфер сорвался. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 16 млн евро.

Саласар выступает за «Брагу» с 2023 года, а до этого в его карьере были немецкие клубы «Айнтрахт», «Санкт-Паули» и «Шальке». В нынешнем сезоне 25-летний полузащитник провел за «Брагу» 21 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал восемь передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заключил контракт с бразильским нападающим Алеррандро.