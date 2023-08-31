Футболист московского «Динамо» перешел в клуб Серии А

По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера 21-летнего футболиста составила 2,75 млн евро.

Сазонов выступал за «Динамо» с 2021 года. Он является воспитанником петербургского футбола. У футболиста грузинские корни, и Сазонов принял решение выступать за национальную сборную этой страны.

В минувшем сезоне за «Торино» на правах аренды выступал российский полузащитник Алексей Миранчук. Владеющая правами на россиянина «Аталанта» не заявила Миранчука на следующий сезон, и пока еще не исключена возможность возвращения Миранчука в Турин, где в его услугах заинтересованы.