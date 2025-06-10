Футболист сборной Белоруссии рассказал о сложностях жизни в Москве

Нападающий сборной Белоруссии и калининградской «Балтики» Виталий Лисакович рассказал национальному изданию «Прессбол» о российских городах, за команды которых ему довелось поиграть.

До перехода в «Балтику» форвард выступал за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

Футболист отметил, что в Москве испытывал дискомфорт — главным образом, из-за пробок. По словам Лисаковича, российская столица ассоциируется у него только с дорогами.

Зато Калининград и Казань привели нападающего в восторг.

«Казань — топ-город. Машин немного, куда угодно можешь добраться за двадцать минут. Считай, как в Белоруссии. Еда вкусная», — сказал Лисакович.

В нынешнем сезоне Лисакович провел за «Балтику» 11 матчей в Первой лиге, в которых забил пять мячей. 27-летний форвард получил вызов в сборную Белоруссии, которая 10 июня сыграет с Россией.

Ранее стало известно, что три российских клуба претендуют на вингера «Ахмата» Лечи Садулаева.