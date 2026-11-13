С 2027 года выплата пенсионерам старше 80 вырастет до почти 20,5 тыс. рублей

С 1 февраля 2027 года фиксированная выплата в составе страховой пенсии будет увеличена до 10,2 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-центр Социального фонда России.

По данным проекта бюджета фонда, повышение осуществляется в рамках индексации страховых пенсий, запланированной на 6,8%

Отмечается, что для граждан, достигших 80-летнего возраста, а также для лиц с инвалидностью I группы фиксированная выплата с учетом указанного повышения составит почти 20,5 тыс. рублей ежемесячно.

В Соцфонде добавили, что индексация также приведет к увеличению надбавок за северный и сельский стаж, а также за содержание близких родственников.

Ранее сообщалось о том, что средняя социальная пенсия в России превысила 16,5 тысячи рублей.