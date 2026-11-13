С 2027 года выплата пенсионерам старше 80 вырастет до почти 20,5 тыс. рублей

Соцфонд: фиксированную выплату к пенсии увеличат до 10,2 тыс. рублей

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Кира Морозова]

С 1 февраля 2027 года фиксированная выплата в составе страховой пенсии будет увеличена до 10,2 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-центр Социального фонда России.

По данным проекта бюджета фонда, повышение осуществляется в рамках индексации страховых пенсий, запланированной на 6,8%

Отмечается, что для граждан, достигших 80-летнего возраста, а также для лиц с инвалидностью I группы фиксированная выплата с учетом указанного повышения составит почти 20,5 тыс. рублей ежемесячно.

В Соцфонде добавили, что индексация также приведет к увеличению надбавок за северный и сельский стаж, а также за содержание близких родственников.

Ранее сообщалось о том, что средняя социальная пенсия в России превысила 16,5 тысячи рублей.

Читайте также

Эксперт рассказал, когда покупка квартиры под аренду выгодна в 2026 году

Эксперт рассказал, когда покупка квартиры под аренду выгодна в 2026 году

Газ в ЕС через «прокладку»: эксперт рассказал, как США хотят обойти запрет 2027 года

Газ в ЕС через «прокладку»: эксперт рассказал, как США хотят обойти запрет 2027 года

«Почти 40 тысяч»: раскрыт размер пенсии госслужащих

«Почти 40 тысяч»: раскрыт размер пенсии госслужащих

Binance приостановила ввод и вывод средств после возможной хакерской атаки

Binance приостановила ввод и вывод средств после возможной хакерской атаки

«Остаток долга может превысить стоимость квартиры». ЦБ изменит правила выдачи ипотеки

«Остаток долга может превысить стоимость квартиры». ЦБ изменит правила выдачи ипотеки

Интерес угас: экономист рассказал, как россияне разочаровались в цифровом рубле

Интерес угас: экономист рассказал, как россияне разочаровались в цифровом рубле

Хотите взять кредит? Эксперт объяснил, как подготовиться к оформлению

Хотите взять кредит? Эксперт объяснил, как подготовиться к оформлению

Зимний отдых: россиян предупредили о росте цен на туры на 15% перед Новым годом

Зимний отдых: россиян предупредили о росте цен на туры на 15% перед Новым годом

Лучшие практики: Рязань получит ₽30 млн за лучшие муниципальные практики

Лучшие практики: Рязань получит ₽30 млн за лучшие муниципальные практики

«Вместо праздника с семьей — на пожары». Миронов предложил ввести доплаты экстренным службам

«Вместо праздника с семьей — на пожары». Миронов предложил ввести доплаты экстренным службам

«Небо кормит». Летчики-испытатели получают пенсию в размере 176,6 тысячи рублей

«Небо кормит». Летчики-испытатели получают пенсию в размере 176,6 тысячи рублей

«Быстрый доступ обернется долгами». ЦБ донастроит регулирование займов

«Быстрый доступ обернется долгами». ЦБ донастроит регулирование займов