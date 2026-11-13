«Результат одного пациента — не доказательство». Онколог Ибрагимов оценил российскую онковакцину

Первый случай успешного лечения пациента с помощью российской персонализированной онковакцины дает надежду, но не позволяет делать окончательных выводов о результативности методики. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал онколог, кандидат медицинских наук Эльхан Ибрагимов.

Ранее научный руководитель Центра имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург информировал, что первый пациент, прошедший курс российской онковакцины, завершил терапию. У него перестали обнаруживаться метастазы, а на протяжении четырех месяцев не фиксировалось появление новых новообразований.

«Это, безусловно, очень обнадеживающий и значимый клинический результат. Однако важно разделять обнадеживающий клинический случай и доказанную эффективность лекарственного препарата. Результат у одного пациента, даже очень хороший, не позволяет делать окончательные выводы об эффективности технологии в целом», — сказал он.

По утверждению специалиста, персонализированные мРНК-вакцины входят в число наиболее перспективных направлений современной онкологии. Подобные препараты разрабатываются индивидуально под конкретного пациента с учетом молекулярно-генетических характеристик его опухоли. Как отметил Ибрагимов, их задача состоит в том, чтобы обучить иммунную систему идентифицировать раковые клетки и запускать специфический противоопухолевый ответ.

Онколог обратил внимание, что российская онковакцина используется в сочетании с ингибиторами контрольных точек иммунитета, которые уже подтвердили свою эффективность при метастатической меланоме. В связи с этим, по его словам, на данный момент нельзя достоверно установить, какая доля лечебного эффекта обусловлена действием вакцины, а какая — сопутствующей терапией.

Ранее сообщалось о том, что иммунитет победил метастазы у первого пациента новой вакцины НИЦЭМ.