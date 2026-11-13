«Сладкая выпечка — худший вечерний перекус». Чем опасен десерт перед сном?

Американский диетолог Эрин Палински-Уэйд в интервью изданию Eating Well перечислила продукты, которых лучше избегать непосредственно перед ночным отдыхом. Сладкую выпечку она отнесла к числу наименее удачных вариантов вечернего перекуса.

По словам специалиста, торты, пирожные и печенье производят из очищенной муки, почти лишенной пищевых волокон. Углеводы из таких изделий усваиваются стремительно, а значительный объем добавленного сахара провоцирует резкий подъем уровня глюкозы в крови.

Палински-Уэйд уточнила, что наиболее выраженные колебания сахара возможны при употреблении сладостей отдельно от другой еды. Сочетание углеводов с нежирными белками или источниками полезных жиров помогает замедлить усвоение и смягчить реакцию организма.

Диетолог рекомендовала переносить употребление десертов на первую половину дня, когда организм, как правило, легче справляется с углеводной нагрузкой. Она также напомнила, что отдельные виды выпечки содержат много насыщенных жиров, избыток которых в рационе способен негативно влиять на обмен веществ.

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