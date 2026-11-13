Керамика темнеет на 88,5%: чай и кофе окрашивают зубы

Ученые из Великого Новгорода и Санкт-Петербурга провели эксперимент с погружением зубных коронок и удаленных естественных зубов в зеленый чай, черный чай и кофе. Через три недели выяснилось, что естественные зубы изменили цвет в 58,3% случаев, пластиковые коронки — в 76,9%, керамические — в 88,5%.

Разница связана со структурой материалов. Пластмасса активнее впитывает красители, керамика медленнее, но также подвержена окрашиванию.

Проректор по медицинскому образованию НовГУ Анастасия Новикова пояснила, что прогнозировать поведение искусственных элементов в реальных условиях сложно, поскольку напитки содержат не только красители, но и хромогены — бесцветные вещества, вызывающие окрашивание при контакте с материалом.

Для корректного сравнения исследователи разработали и запатентовали устройство, имитирующее ротовую полость. В закрытую емкость с крышкой закрепляли по 11 пластиковых и керамических коронок, а также удаленные естественные зубы. Образцы погружали в напитки при температуре 23–25 градусов, растворы меняли ежедневно. Моторчик с лопастями под углом 45 градусов создавал движение жидкости, предотвращая осадок и обеспечивая одинаковые условия.

Разработанная методика может применяться для испытаний новых стоматологических материалов на устойчивость к окрашиванию на этапе разработки.

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