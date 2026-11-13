«Долг растет, как на дрожжах». За месяц дефицит бюджета США вырос в 15 раз

Минфин США: дефицит бюджета в октябре вырос до $404,064 млрд

Экономика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Рада Дешина]

По итогам октября дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов увеличился в 15 раз по сравнению с предыдущим месяцем и достиг $404,064 млрд. Соответствующие данные приводит портал Trading Economics со ссылкой на отчет американского министерства финансов.

Согласно материалам ведомства, месяцем ранее указанный показатель составлял 26,9 млрд долларов. При этом аналитики ожидали роста дефицита лишь до $298,6 млрд.

В октябре данные минфина США также показали, что государственный долг страны за два месяца после достижения рекордной отметки в 40 трлн долларов увеличился еще почти на $400 млрд. С конца августа объем государственных заимствований вырос на 1%, приблизившись к значению $40,4 трлн.

Ранее сообщалось о том, что американцы переходят на дешевые продукты и выращивание овощей.

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