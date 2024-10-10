Футболист сборной Греции утонул в бассейне собственного дома в 31 год

По информации источника, тело футболиста обнаружили в бассейне возле собственного дома. Обстоятельства смерти остаются неясными.

Отмечается, что сотрудники службы безопасности и судмедэксперт работают на месте происшествия. Предварительные данные указывают на отсутствие следов преступной деятельности.

Футбольный клуб «Панатинаикос», за который выступал Болдок, выразил соболезнования родным и близким игрока, отметив его талант и вклад в команду. Также соболезнования выразили в команде «Шеффилд Юнайтед», в котором защитник на протяжении семи лет строил карьеру.

Болдок подписал контракт с «Панатинаикосом» перед началом текущего сезона. Он успел провести три матча в составе команды. Защитник представлял сборную Греции, сыграв в 12 международных матчах.

Ранее стало известно о смерти бывшего футболиста сборной России и московского ЦСКА Артема Енина.