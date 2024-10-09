SHOT: умер бывший футболист сборной России и московского ЦСКА Артем Енин

48-летний спортсмен ушел из жизни из-за остановки сердца, вызванной острой сердечной недостаточностью, которой он страдал в последнее время, сообщил SHOT.

Енин умер накануне в своем доме в Ярославле, где жил и работал в академии футбольного клуба «Шинник». По словам его знакомых, он часто имел проблемы с алкоголем.

Артем Енин сыграл один матч за сборную России — в 1998 году он выходил на поле в игре против Испании. На протяжении своей карьеры он защищал цвета таких команд, как ЦСКА, «Шинник», костромской «Спартак», и других клубов.

Ранее сообщалось, что в возрасте 94 лет умерла двукратная чемпионка Европы по академической гребле.