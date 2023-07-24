Футболист сборной России Захарян получил от «Динамо» разрешение на переход в «Лацио»
Фото: [Сергей Бобылев/ТАСС]
Московское «Динамо» одобрило переход в итальянский «Лацио» 20-летнего полузащитника сборной России Арсена Захаряна, утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным Ди Марцио, «Динамо» получит за трансфер игрока 10 млн евро и еще 4 млн в виде бонусов. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 млн евро.
«Лацио» в будущем сезоне сыграет в Лиге чемпионов и ищет варианты для усиления состава.
Захарян ярко ворвался во взрослый футбол. Он дебютировал за бело-голубых в 2020 году и вскоре стал одним из лидеров команды, а уже в 2021 году впервые примерил футболку сборной России, за которую провел семь матчей.
За «Динамо» в чемпионате и Кубке России молодой полузащитник провел 84 матча, в которых на его счету 17 голов и 24 результативные передачи.