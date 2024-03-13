Футболист «Спартака» Квинси Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов

Как пишет The Telegraaf, арест российского футболиста голландского происхождения связан с запросом об экстрадиции из Нидерландов. Ранее суд в Амстердаме сначала приговорил Промеса к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на собственного брата.

Позднее 32-летний футболист был обвинен в Нидерландах в торговле кокаином и к уже существующему сроку Промесу накинули еще 6 лет тюремного заключения.

В январе нынешнего года Промес вместе со «Спартаком» прилетел в ОАЭ на сборы, но был задержан на границе в Дубае. После непродолжительного ареста футболиста перевели под домашний арест.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Нидерландов, голландское следствие намерено добиваться от Эмиратов выдачи Промеса на родину.