Футболист «Спартака» Квинси Промес арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов
Фото: [соцсети]
Как пишет The Telegraaf, арест российского футболиста голландского происхождения связан с запросом об экстрадиции из Нидерландов. Ранее суд в Амстердаме сначала приговорил Промеса к 1,5 годам тюрьмы за нападение с ножом на собственного брата.
Позднее 32-летний футболист был обвинен в Нидерландах в торговле кокаином и к уже существующему сроку Промесу накинули еще 6 лет тюремного заключения.
В январе нынешнего года Промес вместе со «Спартаком» прилетел в ОАЭ на сборы, но был задержан на границе в Дубае. После непродолжительного ареста футболиста перевели под домашний арест.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Нидерландов, голландское следствие намерено добиваться от Эмиратов выдачи Промеса на родину.
«Арест был произведен на основании "красного уведомления", выданного Нидерландами. Нидерланды будут требовать экстрадиции мужчины», - сообщили агентству в прокуратуре.