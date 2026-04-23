Футболист «Спартака» назвал три главных качества Карседо
Хавбек «Спартака» Литвинов назвал три главных качества тренера Карседо
Фото: [ФК «Спартак»]
Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «РБ Спорт» назвал три основных качества главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо.
Испанский специалиста возглавил красно-белых в январе, и под его руководством «Спартак» сильно проводит весеннюю часть сезона. В РПЛ команда одержала пять побед в семи матчах, а также вышла в финал Пути регионов Кубка России.
Первым сильным качеством тренера Литвинов назвал умение выстроить коммуникацию со всеми игроками команды.
Второе — позитив. Футболист рассказал, что испанец подбадривает игроков даже после неудачных матчей: дескать, даже топ-клубы в Европе проигрывают, ничего страшного, двигаемся дальше.
«И третье, как бы это банально ни звучало — это профессионализм. С первых же дней в команде он пытался определить сильные качества футболистов. После этого дал понять, что мы должны делать и поставил нам более вертикальный футбол», — сказал Литвинов.
Хуан Карлос Карседо нашел Руслану Литвинову важное место в своих тактических построениях, отрядив футболиста в центр полузащиты. При испанце он стал игроком стартового состава «Спартака».
