Футболист «Торпедо» готов отказаться от украинского гражданства ради сборной России

Нападающий московского «Торпедо» Руслан Червяков мечтает выступать за сборную России, ради чего готов отказаться от своего украинского гражданства. Об этом футболист рассказал «Матч ТВ».

19-летний Червяков получил российское гражданство, но и от своего украинского паспорта пока не отказался. Но готов отказаться от украинского спортивного гражданства, чтобы получить шанс выступить за сборную России.

Футболист родился в Днепропетровске. В «Торпедо», выступающее в Первой лиге, он перебрался прошлым летом. В завершающемся сезоне Червяков провел 18 матчей за московский клуб, забил один гол и сделал две результативные передачи.

За тур до конца чемпионата «Торпедо» занимает десятое место в турнирной таблице. Выход в РПЛ досрочно оформили подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо».