Футболист «Зенита» рассказал, почему команда играла без траурных повязок в память о Никите Симоняне

Защитник «Зенита» Юрий Горшков рассказал «Спорт-Экспрессу», почему петербургская команда вышла на матч Кубка России с «Динамо» без траурных повязок в память об ушедшем из жизни Никиты Симоняна.

РФС объявил, что на ближайших матчах чемпионата и Кубка страны память легендарного футболиста почтут минутой молчания, а игроки команд будут играть в траурных повязках. У «Зенита» траурная повязка была только у защитника Нуралы Алипа.

«У всех она упала с рук. Мы не успели выйти на поле, они скатились. В начале все в них вышли», — пояснил Горшков.

«Зенит» одержал победу со счетом 1:0. Несмотря на обилие голевых моментов, единственный мяч петербуржцы смогли забить только с пенальти, который реализовал Андрей Мостовой. В первом матче противостояния победило «Динамо» (3:1), так что по сумме двух встреч бело-голубые продолжают выступать в Пути РПЛ Кубка России, а «Зенит» опустился в Путь регионов.

