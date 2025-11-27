«Спартак» отказался возвращать своего бывшего капитана Джикию
Metaratings: «Спартак» отказался вернуть защитника Джикию
Фото: [ФК «Спартак»]
Московский «Спартак» отказался вернуть своего бывшего капитана Георгия Джикию, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, с таким предложением к красно-белым обратились посредники футболиста.
32-летний Джикия хотел бы вернуться в чемпионат России, хотя в турецком «Антальяспоре» защитник имеет постоянное место в составе. В нынешнем сезоне Джикия провел за клуб 13 матчей во всех турнирах и забил два мяча.
Георгий Джикия выступал за «Спартак» с 2017 по 2024 год, затем провел сезон за «Химки», а летом на правах свободного агента заключил двухлетний контракт с «Антальяспором». Портал Transfermarkt оценивает защитника в €2 млн.
Ранее стало известно, что капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов отказался вести с клубом переговоры о новом контракте.