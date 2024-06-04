Футболиста АПЛ могут пожизненно забанить за мошенничество со ставками

Игрока «Вест Хэма» Лукаса Пакету хотят пожизненно забанить за ставки. По данным SunSport, в обвинительном заключении Футбольной ассоциации Англии содержится рекомендация о пожизненной дисквалификации Лукаса, если его признают виновным.

В прошлом месяце бразильскому полузащитнику предъявили обвинения в мошенничестве со ставками. Предполагается, что Пакета специально получал желтые карточки под пари знакомых.

Около 60 человек сделали ставки на то, что Пакета получит предупреждение, совокупный выигрыш составил 100 000 фунтов стерлингов. При этом одна из ставок была в смехотворном размере 7 фунтов.

Сам Пакета настаивает на своей полной невиновности. Бразилец, действительно, часто получал карточки в прошлом сезоне — 10 в АПЛ и три в Лиге Европы. Поэтому ставка на его наказание не была такой уж рискованной.

Пакета выступает за «Вест Хэм» с 2022 года. Клуб приобрел бразильца у французского «Лиона» за 43 млн евро. Он провел 84 матча за «молотобойцев» во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 14 передач. В составе сборной Бразилии полузащитник принимал участие в чемпионате мира-2022.