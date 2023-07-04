Футболиста Неймара оштрафовали на три миллиона долларов за незаконный пруд на участке

Власти города Мангаратиба в штате Рио-де-Жанейро оштрафовали звездного нападающего Неймара на 16 млн реалов (более $3,3 млн) за создание на своем участке искусственного пруда, сообщает G1.

Самая большая часть штрафа (около $2 млн) выписана футболисту за ненадлежащий экологический контроль при проведении работ. Незаконное «перемещение почвы» потянуло на еще $1 млн.

Общую сумму дополнили более мелкие штрафы, включая «незаконное купание в пруду».

Неймар купил участок площадью 10 тысяч кв. м в 2016 году. На нем футболист начал возводить особняк. При проверке власти зафиксировали целый ряд экологических нарушений.

31-летний бразилец выступает за ПСЖ. Его контракт с парижским клубом будет действовать еще два года, но стороны готовы расстаться уже сейчас. По данным СМИ, Неймар хотел бы вернуться в «Барселону». Каталонцы готовы вернуть его в свои ряды при условии, что ПСЖ согласится выплачивать часть зарплаты игрока, которая составляет 31 млн евро в год.