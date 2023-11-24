Футболиста «Ниццы» арестовали за призыв к «черному дню для евреев»

Французская полиция арестовала игрока «Ниццы» и сборной Алжира Юсефа Аталя за публикацию видео с призывом к «черному дню для евреев», сообщает Nice-Matin.

27-летний футболист выложил видео с призывом еще в октябре, но вскоре удалил пост и принес свои извинения. Тем не менее, клуб отстранил Аталя на неопределенный срок, а лига дисквалифицировала игрока на семь матчей.

По данным издания, в четверг вечером Аталь был задержан судебной полицией и помещен под арест. Сегодня он должен дать показания по делу. Спортсмена обвиняют в разжигании религиозной ненависти.

Аталь выступает за одного из лидеров чемпионата Франции с 2018 года. В нынешнем сезоне правый защитник успел провести за «Ниццу» шесть матчей и отметился забитым мячом.