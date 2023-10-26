Футболиста сборной Италии дисквалифицировали за ставки на матчи с участием его команды

Футболист был пойман на том, что делал ставки на матчи с участием команд, за которые он выступал. 23-летний Тонали признал свою вину, что позволило избежать ему более длительной дисквалификации.

Таким образом, Тонали больше не сыграет в этом сезоне и пропустит Евро-2024, если сборная Италии туда пробьется.

Тонали подвел свой новый клуб «Ньюкасл». В межсезонье англичане выложили «Милану» 63 млн евро за перспективного полузащитника и заключили с игроком пятилетний контракт. Тонали сыграл в 12 матчах за «Ньюкасл» во всех турнирах и забил один мяч.