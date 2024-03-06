Футболистки из Каширы стали одной из сильнейших команд России

Спортсменки в составе команды из подмосковной Каширы вошли в ТОП-5 сильнейших команд нашей страны.

На днях завершился Всероссийский финал проекта «Мини-футбол – в школу» среди игроков 2010-2011 года рождения. От Московской области выступила команда школы-интерната городского округа. Всего на состязание приехали около 140 команд, это почти полторы тысячи детей.

В сплоченной командной игре подмосковные футболистки показали высокий уровень своих способностей. Девочки обошли команды из Ярославской области, Тюменской области, Кабардино-Балкарской республики и Региона-Заполярье Норильской области.

Напомним, что соревнования проходили с 28 февраля по 3 марта 2024 года в Нижегородской области на базе отдыха «Изумрудное». Организаторы проекта благодарят родителей, детей и тренеров за отличную игру и невероятную атмосферу.