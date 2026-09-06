«Проверьте упаковку!». Плесень и пузырьки в йогурте: почему это опасно?

Технолог Татьяна Иванова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о признаках, на которые стоит обратить внимание при покупке йогуртов и творожных десертов, чтобы избежать употребления некачественного продукта.

Она подчеркнула, что температурный режим в магазинных холодильниках должен составлять от 2 до 6 градусов Цельсия. Также не рекомендуется приобретать продукты с поврежденной или вскрытой упаковкой.

«Если упаковка прозрачная, следует осмотреть продукт: в белом йогурте не должно быть посторонних включений, плесени или пузырьков», — предупредила Иванова.

По мнению эксперта, наличие таких дефектов указывает на несоответствие продукции стандартам и делает ее потенциально опасной для здоровья.

Ранее врач Белоусов предостерег от употребления йогурта с клубникой из-за рисков.