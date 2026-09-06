«Крыши и лоджии вместо полей». Жители столицы заводят ульи дома: сколько мёда можно собрать?

За последнее десятилетие число пчелиных семей в России сократилось с 3,4 до 2,5 миллиона. На фоне этого тренда любители всё чаще устраивают пасеки в городах — на крышах и балконах многоэтажек, сообщает «Лента.ру» .

Один из примеров — москвич Алексей Кондряков, кандидат биологических наук. В рамках эксперимента он разместил ульи на крыше и получил около 10 килограммов меда.

Такое увлечение называют урбанистическим пчеловодством. Точное число городских пасек в России неизвестно, однако, по оценке исполнительного директора Ассоциации естественного пчеловодства Ивана Пигарева, только в Москве их около сотни.

Пчелы способны собирать нектар в радиусе 3–4 километров от улья, поэтому рядом необходима медоносная база — парки, сады или лесные массивы. В городе ульи устанавливают на крышах, а на балконах используют конструкции с выведенной наружу трубкой-летком.

Первая официальная городская пасека в Москве появилась в 2019 году на крыше дизайн-завода «Флакон». Три улья давали доступ к растениям в Тимирязевском и Гончаровском парках, а также в Ботаническом саду РАН, принося за сезон несколько десятков килограммов меда. Позже ульи появились в Измайлово, Кузьминках и на ВДНХ. В пандемию к городскому пчеловодству подключились и обычные жители. Например, москвичка Дарья держала один улей на балконе пятиэтажки у метро «Аэропорт» и получала до 10 килограммов меда.

По оценкам, один улей за сезон дает от 10 до 30 килограммов меда. Андрей Кожарский, около десяти лет содержащий ульи на лоджии шестого этажа, в удачное лето собирает до 25 килограммов.

Качество городского меда специалисты не считают ниже деревенского.

«В сельской местности на пчел может воздействовать агрохимия с близлежащих сельхозугодий, тогда как исследования меда с пасеки в московском Аптекарском огороде показали отсутствие повышенного содержания тяжелых металлов», — отметил Иван Пигарев.

Отдельная проблема — отношения с соседями. Пчелы обычно не агрессивны и защищают улей лишь при угрозе, но жители могут опасаться укусов. Пчеловоды стараются размещать ульи так, чтобы насекомые не мешали окружающим, и выбирают спокойные породы, например карнику.

В России городское пчеловодство пока остается увлечением энтузиастов. Эксперты считают, что массовым направлением оно не станет из-за невысокой рентабельности как бизнеса и значительных расходов при содержании пчел в качестве хобби.

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