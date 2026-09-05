«Это не просто старость». Врач перечислила пять скрытых симптомов Альцгеймера

Некоторые отклонения в самочувствии и поведении могут оказаться нетипичными ранними признаками болезни Альцгеймера. Об этом в интервью «Ленте.ру» сообщила врач-невролог Галина Чудинская.

Специалист отметила, что на развитие заболевания могут указывать нарушения сна, немотивированное дистанцирование от близких, сложности с устной и письменной речью, а также трудности с ориентированием на местности и узнаванием людей.

По словам невролога, перечисленные симптомы нередко проявляются задолго до того, как становятся заметны выраженные когнитивные нарушения. При этом одним из наиболее ранних маркеров при нейродегенеративных патологиях выступает изменение обоняния. Если человек перестал различать запахи, но при этом не предъявляет жалоб на память, это серьезный повод для настороженности, подчеркнула она.

Ранее сообщалось о том, что снимки глаз могут предсказать риск болезни Альцгеймера.