Росстат раскрыл возраст безработных в России

Средний возраст безработных в России по итогам июля составил 36,2 года. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает ТАСС .

«Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в июле 2026 г. составил 36,2 года», — говорится в сообщении статистического ведомства.

Согласно данным Росстата, 28,5% от общего числа безработных составляет молодежь до 25 лет. На долю граждан в возрасте 50 лет и старше приходится 19,6%. При этом 38,3% безработных не имеют опыта работы.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье спрос на вахтовиков в сфере туризма вырос на 94%.