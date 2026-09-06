Умер немецкий актер Михаэль Мендль, сыгравший генерала вермахта в фильме «Бункер»

Немецкий актер Михаэль Зандрок, известный под именем Михаэль Мендль, умер в возрасте 82 лет. Информацию о смерти артиста подтвердил его представитель, на которого в своем сообщении сослалась баварская телерадиокомпания BR24.

Наибольшую известность Мендлю принесла работа в исторической драме «Бункер», вышедшей на экраны в 2004 году. В этой ленте, рассказывающей о последних днях существования Третьего рейха и Адольфа Гитлера, актер перевоплотился в генерала вермахта Гельмута Вейдлинга — командующего обороной Берлина. Кроме того, в фильмографии артиста значится роль бывшего федерального канцлера ФРГ Вилли Брандта в политической картине «В тени власти».

Актер также активно снимался в телевизионных проектах, в частности в таких известных немецких сериалах, как «Место преступления» и «Тьма». Среди прочих работ Мендля — кинокартина «Босиком по мостовой».

Ранее сообщалось о том, что в Берлине планируют снести бункер Гитлера ради жилого комплекса.