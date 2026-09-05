«Первая чудотворная икона Москвы»: почему 6 сентября нужно обязательно помолиться перед Петровским образом

Этот древний чудотворный образ относится к иконописному типу «Елеуса» (Умиление) и считается первой главной святыней Москвы, написанной еще до перенесения митрополичьей кафедры в будущую столицу.

История Петровской иконы Божией Матери

По церковному преданию, икону написала святитель Петр, митрополит Киевский и всея Руси (в то время еще игумен Ратского монастыря на Волыни), в конце XIII — начале XIV века. Святитель Петр преподнес написанный им образ в дар митрополиту Максиму.

После кончины митрополита Максима икону попытался присвоить игумен Геронтий, который отправился в Константинополь за патриаршим благословением на митрополию. Однако во время плавания Геронтию в бурю явилась Божия Матерь и возвестила, что сан первосвятителя достанется не ему, а написавшему Ее образ Петру. По прибытии в Константинополь святитель Петр был возведен в сан митрополита и вернулся на Русь вместе с этой иконой.

Святыню установили в Успенском соборе Московского Кремля, где она долгие века почиталась как главная покровительница первопрестольного града и всей Русской земли.

В чем духовный смысл праздника

Петровский образ Богородицы напоминает верующим о победе кротости и духовной правды над гордыней и честолюбием. Праздник учит доверию Промыслу Божию, сохранению церковного единства и искренней молитве за свой дом и Отечество.

Что можно делать 6 сентября

Посетить Божественную литургию и помолиться пред Петровским образом Божией Матери о мире и духовном укреплении.

Просить об исцелении и защите: обращаться к Богородице за помощью при душевных и телесных недугах.

Проявлять милосердие: помогать нуждающимся, подавать милостыню и поддерживать близких добрым словом.

Проводить день в спокойствии: по народным традициям этот день лучше провести дома в тихих семейных делах.

Что категорически нельзя делать 6 сентября

Ссориться, скандалить и злословить. Всякий негатив в праздник Богородицы лишает дом молитвенного покрова.

Осуждать и замышлять зло. Предательство и гордыня в этот день считаются особым грехом.

Ходить в лес в одиночку и смотреть на восходящее солнце. По народным поверьям, сильный ветреный день 6 сентября требует осторожности.

Отказывать в помощи просящим. Доброе дело, сделанное 6 сентября, возвращается благополучием.

Что нужно сделать для благополучия и здоровья

Зажгите свечу пред образом Божией Матери, попросите у близких прощения за былые обиды и окропите жилье святой водой для сохранения мира и лада в семье.

Кто празднует именины 6 сентября

Именины в этот день отмечают: Петр, Арсений, Георгий, Денис, Евтихий, Максим, Серафима.

Какой праздник будет завтра

На следующий день, 7 сентября, православная церковь чтит память перенесения мощей святого апостола Варфоломея, а также чтит святого Тихона Задонского (день Варфоломея и Тихона Листопада) — время усердной молитвы об избавлении от уныния и укреплении духа.