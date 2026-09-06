«Бомба для желудка». Острые соусы из магазина вредят слизистой — хирург предупредил о риске рака
Хирург Умнов предупредил о вреде острых соусов для желудка
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Чрезмерное увлечение острыми соусами может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.
«Острые соусы из магазина содержат не только перец, но и избыток соли, уксуса, консервантов, сахара. Их норма — пара чайных ложек в день, и желательно не каждый день», — пояснил специалист.
По словам врача, промышленные соусы за счет различных добавок и повышенного содержания некоторых ингредиентов раздражают слизистую желудка сильнее и обширнее, чем чистый перец.
При систематическом употреблении острой пищи возможны изжога и диарея: капсаицин ускоряет моторику кишечника и стимулирует выработку соляной кислоты, которая дополнительно раздражает уже поврежденную слизистую. Длительное и чрезмерное потребление высоких доз капсаицина, по некоторым данным, повышает риск развития рака желудка и пищевода, предупредил хирург.
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