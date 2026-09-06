«Конвейеры встают». Крупные заводы Германии закрываются, число банкротств выросло на 10%: что будет с ценами?

«Мы теряем в настоящий момент в большом объеме рабочие места в промышленности», — заявил политик в ходе предвыборного мероприятия Христианско-демократического союза в Лангенхагене (Нижняя Саксония).

Слова Мерца приводит информационное агентство DPA. Глава правительства подчеркнул необходимость переломить сложившуюся тенденцию, отметив, что «Германия должна оставаться индустриальной страной».

Согласно исследованию компании Allianz Trade, специализирующейся на кредитном страховании, в первом полугодии 2026 года в ФРГ обанкротились более 30 предприятий с годовым оборотом от 50 млн евро. Этот показатель на 10% превышает данные аналогичного периода 2025 года.

Экономические трудности в Германии носят затяжной характер. Их первопричиной стала пандемия коронавируса, а усугубило положение прекращение поставок российского трубопроводного газа.

Ранее сообщалось о том, что Volkswagen планирует закрыть четыре завода в Германии.