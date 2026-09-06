«Хорошая идея». Путин поддержал снижение ставки по ипотеке для многодетных на дома

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение уполномоченного при главе государства по правам ребенка Марии Львовой-Беловой о дифференциации ставок по семейной ипотеке. Инициатива предполагает снижение ипотечной ставки на жилые дома для многодетных семей.

Предложение было озвучено в ходе встречи президента с представителями предвыборного списка партии «Единая Россия». Львова-Белова, входящая в эту группу, выступила с инициативой включить данную меру в народную программу политического объединения.

«Хорошая идея. Она хорошая и для строительной отрасли – у нас в последние годы объем индивидуального жилищного строительства очень вырос. И это хорошее решение, особенно для многодетных семей. Обязательно в повестку это надо включить», – заявил Путин.

Омбудсмен отметила, что эту предлагает включить эту инициативу в народную программу «Единой России». Она уточнила, что предлагает «ставку по семейной ипотеке, хотя бы для многодетных семей, на покупку или строительство дома сделать чуть ниже, чем на квартиру и таким образом поддержать многодетные семьи при строительстве дома».

Львова-Белова также передала просьбу от многодетных отцов, с которыми она общалась в ходе поездок по регионам, - предусмотреть льготы на покупку более мощных автомобилей для многодетных семей. Омбудсмен отметила, что такие машины существенно дороже, «чем, например, какая-нибудь машина, даже 7-местная, но с небольшим количеством лошадиных сил».

«Потому что, если и детей посадишь в машину, и коляску, она (машина) просто глохнет на подъеме в гору», – сказала она.

Ранее сообщалось о том, что средняя сумма ипотечного кредита в России в июле сократилась на 13%.