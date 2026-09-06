«Плюс тысяча в день». Госдума утвердила новый максимум больничного на 2027 год

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил ТАСС , что в 2027 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности увеличится более чем на 1 тыс. рублей в день.

По его словам, лимит выплаты достигнет почти 7,9 тыс. рублей.

В 2026 году данный показатель составляет 6 827,4 рубля в день.

«В 2027 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет до 7 тыс. 860,27 рубля в день», — рассказал депутат.

Парламентарий пояснил, что повышение связано с ростом предельной базы для начисления страховых взносов, которая учитывается при расчете больничного.

Размер выплат зависит от среднего заработка работника и продолжительности его страхового стажа. Нилов отметил, что на максимальную сумму при соответствующем уровне дохода могут претендовать граждане со страховым стажем от восьми лет.

Ранее сообщалось о том, что Госдума предложила оплачивать больничные одиноким матерям без лимитов по срокам.