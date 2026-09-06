«Учеба вместо бесконечных тестов». Минпросвещения ограничило контрольные 10% времени
Глава Минпросвещения Кравцов: контрольные занимают не более 10% уроков
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Екатерина Агеева]
Проверочные и контрольные работы по всем школьным дисциплинам в совокупности отнимают не более десятой части учебного времени, сообщил в интервью ТАСС министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Такое ограничение, по словам главы ведомства, позволяет педагогам уделять больше внимания изучению нового материала с учениками.
«При этом важно понимать: задача школы — формировать прочные системные знания и навыки. Мы внимательно следим за учебной нагрузкой ребят. Например, доля контрольных и проверочных работ по каждому предмету не превышает 10% учебного времени», — сказал Кравцов.
Ранее сообщалось о том, что Минпросвещения увеличило часы истории в 8-х классах до 3 в неделю с 1 сентября.