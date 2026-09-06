«Золотые прииски и суровый климат». Средняя зарплата в Магаданской области и на Чукотке превысила 200 тыс. рублей

В июне 2026 года среднемесячная заработная плата, превышающая 200 тыс. рублей, была зафиксирована лишь в двух российских регионах. Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщает ТАСС .

Лидером стал Чукотский автономный округ с показателем 255,1 тыс. рублей. На втором месте — Магаданская область, где средняя зарплата достигла 208 тыс. рублей.

Общероссийский же уровень средней зарплаты в июне составил 114 743 рубля. Для сравнения: в мае 2026 года этот показатель находился на отметке выше 110 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о том, что за полгода реальные зарплаты россиян выросли на 6,5%.