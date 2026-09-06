«Пункты пропуска готовы». Что известно о новом порядке пересечения границы с Китаем на личных авто?

Глава Минтранса Андрей Никитин в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума сообщил, что ведомство ведет согласование с китайской стороной проекта двустороннего договора, который позволит физическим лицам пересекать границу на личных легковых автомобилях вместимостью до восьми мест через основные пункты пропуска.

«Минтранс согласовывает проект двустороннего соглашения о пересечении границы физическими лицами на личных легковых автомобилях до восьми мест через ключевые пункты пропуска», — заявил Никитин.

Министр уточнил, что речь идет о пунктах пропуска «Забайкальск», «Староцурухайтуйский», «Пограничный», «Краскино» и «Кани-Курган». Он добавил, что технические сложности на переходах отсутствуют, они полностью готовы к работе.

Кроме того, стороны обсуждают срок действия водительских удостоверений: необходимо определить период, в течение которого российские водители смогут управлять транспортом в Китае, а китайские — в России.

Ранее сообщалось о том, что в РФ начались продажи бюджетных кроссоверов Kia KX1 из Китая.