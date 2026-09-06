«Бесплатный врач в кармане». Россияне постят снимки МРТ в соцсетях ради бесплатной консультации

Жители России все чаще обращаются за медицинской помощью к подписчикам своих аккаунтов в социальных сетях.

Пользователи публикуют результаты анализов, снимки и описания симптомов, надеясь получить бесплатную консультацию от врачей, которые могут оказаться среди их фолловеров. О таком способе экономии сообщает телеграм-канал Baza.

Наибольший интерес у зумеров и миллениалов вызывают терапевты, стоматологи и хирурги. Ответы от медиков они получают в личных сообщениях, уже имея на руках готовые анализы. При этом данной возможностью все активнее пользуются многодетные матери и женщины, воспитывающие детей в одиночку.

Стоимость приема терапевта в Москве достигает 4,5 тыс. рублей, стоматолога — 2,5 тыс. рублей. В социальных сетях можно получить аналогичную информацию «по дружбе».

Ранее сообщалось о том, что эффективность телемедицинских консультаций выросла в Подмосковье.