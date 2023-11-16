Футболистки из подмосковного Егорьевска выиграли всероссийские соревнования

По информации пресс-службы подмосковного Минспорта, решающая стадия соревнования состоялась в Ессентуках (Ставропольский край) с участием 16 сильнейших команд по итогам региональных этапов. Заняв на групповом этапе первое место, «Мастер-Сатурн» в матче за золото встретился с футболистками Казанского национального исследовательского технологического университета. Единственный мяч, забитый Софьей Немцевой в концовке игры, принес победу подмосковному коллективу.

Оргкомитет ​назвал капитана «Мастер-Сатурна» Кристину Петкус лучшим игроком турнира. Ее подруга по команде Маргарита Литвиненко стала главным бомбардиром. Готовил футболисток к соревнованию Дмитрий Кудряшов.