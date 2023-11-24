Футболистки «Зенита» во второй раз подряд выиграли чемпионат России

Женская команда петербургского «Зенита» во второй раз подряд выиграла чемпионат России по футболу.

Судьба золотых медалей решалась в заключительном туре, перед которым у «Зенита» и ЦСКА была равное количество очков – по 38.

Питерские футболистки сумели одержать победу со счетом 2:1. На 63-й минуте счет открыла португальская нападающая «Зенита» Ана Диас, через три минуты Алена Андреева удвоила преимущество. В концовке матча Татьяне Петровой удалось отквитать один мяч.

Футболисткам ЦСКА достались серебряные медали, бронза – у столичного «Локомотива». Год назад призовая тройка чемпионата страны имела идентичный вид.