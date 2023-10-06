Футболистов «ПСЖ» дисквалифицировали за оскорбления игроков «Марселя»

Об этом на своем официальном сайте сообщила Профессиональная футбольная лига Франции (LFP). Речь идет об отстранении нападающих Усмана Дембеле и Рандаля Коло‑Муани, а также защитников Дейвина Курзава и Ашрафа Хакима. Ограничения в отношении игроков действуют один матч – они пропустят игру 8-го тура против «Ренна», которая пройдет 8 октября.

Кроме того, Лига приняла решение закрыть фанатскую трибуну на два матча (на один – условно).

Инцидент произошел 24 сентября в рамках 6-го тура чемпионата Франции. В этот день «ПСЖ» разгромил «Марсель» со счетом 4:0 на своем стадионе в Париже. После матча в сети начало распространяться видео, на котором четыре футболиста «ПСЖ» вместе с болельщиками выкрикивали оскорбления в адрес соперника.

Как отметили в пресс-службе парижан, клуб не станет подавать апелляцию на решение LFP.

«ПСЖ» по итогам 7-ми туров Французской Лиги 1 идет пятым с 12 очками. Команда имеет на счету три выигрыша. Три раза клуб сыграл вничью. «Марсель» располагается на 12-й строчке с 9 очками. Команда выиграла два раза и три раза – сыграла вничью.