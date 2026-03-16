Футболисту «Уралу» грозит пожизненный срок за умышленное убийство женщины

Юрист Андрей Князев в разговоре с «Чемпионатом» рассказал о возможном наказании для защитника «Урала-2» Даниила Секача, который был задержан по подозрению в убийстве 48-летней жительницы Москвы.

Собеседник издания указал, что срок может быть очень серьезным — вплоть до пожизненного, а корыстный интерес обвиняемого будет отягчающим обстоятельством.

20-летний Секач подозревается в убийстве женщины. Футболист, обманув дочку женщины, проник в ее жилище и вскрыл сейф. Когда женщина неожиданно вернулась домой, он нанес ей несколько ножевых ранений, от которых пострадавшая скончалась на месте.

«Преступление корыстное, поэтому это в любом случае десятки лет лишения свободы. За убийство одного человека пожизненное сейчас дают редко, но тем не менее. Если, конечно, его не признают душевно больным. Подобные процедуры обязательно проводятся всегда. А так, сломан сейф, убит человек — лет 20-30 точно», — сказал Князев.

Сообщалось, что Секач мог действовать под влиянием мошенников.