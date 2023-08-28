Футболисты подмосковной Истры стали победителями губернаторских соревнований

Городской округ Истра признан лучшим по итогам двухмесячных соревнований по футболу в рамках масштабного розыгрыша Кубка губернатора Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Спор за призы шел в двух возрастных категориях — среди ребят 2009-2010 года рождения и 2006 года рождения и старше. Вслед за Истрой в тройке призеров расположились футболисты Красногорска и Коломны.

Напомним, что в программу «Кубка Губернатора Московской области» вошли соревнования по 23 видам спорта, в том числе четыре турнира для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования продлятся до сентября.

Ранее сообщалось, что Московский Губернский театр открыл одиннадцатый сезон.