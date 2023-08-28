Московский Губернский театр открыл одиннадцатый сезон

Сбор труппы Московского Губернского театра начался с яркого музыкально-танцевального фрагмента из спектакля «Джаз-комедия» в исполнении Губернаторского оркестра, группы барабанщиков и артистов театра.

Как отметил художественный руководитель театра Сергей Безруков, в новом сезоне запланированы четыре премьеры. Это — сказка А. Толстого «Золотой ключик» (режиссер Алла Решетникова), пьеса А. Островского «Семейная картина» (Ольга Матвеева), спектакль для семейного просмотра «Жили-были Пес и Волк» (Аделина Сапаева) и совместный проект «Внимание. Театр» Московского Губернского театра и Центра творческих проектов «Инклюзион».

Объявлено также, что в январе театр приступит к работе над спектаклем по повести А. Пушкина «Капитанская дочка» (режиссер Сергей Безруков). Премьера намечена на осень 2024 года.

Театру предстоят гастрольные поездки в Ярославль, Петропавловск-Камчатский, Ташкент, Махачкалу, Тверь, Иркутск, Ижевск, Красноярск. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» театр отправится в Архангельск и Санкт-Петербург.

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