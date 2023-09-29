Футболисты подмосковных «Химок» выбили из розыгрыша Кубка России медийную команду

Встреча на столичном стадионе «Москвич прошла под диктовку подопечных Андрея Талалаева. К тому же, задачу «Химкам» облегчили сами соперники, когда на 23-й минуте за две желтых карточки был удален с поля Годфред Клуцей. Забитыми мячами у подмосковной команды отметились Кирилл Панченко и Равиль Нетфуллин. Как отметил после матча Талалаев, он дал поиграть новичкам и тем, кто раньше получал немного игрового времени.

Это была первая официальная игра между «Химками» и «2DROTS». Ранее медийная команда, напомним, одолела профессиональные команды «Сахалин» (2:0), «Муром» (3:1) и кировское «Динамо» (2:0).

В пятом отборочном раунде Пути регионов Кубка России сыграют 16 команд. Соперник «Химок» станет известен в пятницу.