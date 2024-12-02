Футболисты «Спартака» разгромили «Краснодар» со счетом 3:0

Уже в первом тайме московские футболисты забили два гола.

На 17-й и 28-й минутах игры футболист Манфред Угальде оформил дубль. На 94-й минуте матча Эсекьель Барко забил последний гол в ворота «Краснодара».

В результате «Спартак» теперь занимает третью строчку в турнирной таблице.

«Краснодар впервые проиграл в этом сезоне и занимает второе место.

7 декабря состоится встреча «Спартака» и «Пари НН». А «Краснодар» сыграет 8 декабря с «Локомотивом».

Ранее сообщалось о том, что правящая партия Грузии выдвинет экс-футболиста Кавелашвили на выборах президента.