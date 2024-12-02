Футболисты «Спартака» разгромили «Краснодар» со счетом 3:0
Фото: [официальный аккаунт ФК «Спартак»]
1 декабря в Краснодаре состоялся центральный матч 17-го тура Российской премьер-лиги.
Встреча началась в 19:30.
Уже в первом тайме московские футболисты забили два гола.
На 17-й и 28-й минутах игры футболист Манфред Угальде оформил дубль. На 94-й минуте матча Эсекьель Барко забил последний гол в ворота «Краснодара».
В результате «Спартак» теперь занимает третью строчку в турнирной таблице.
«Краснодар впервые проиграл в этом сезоне и занимает второе место.
7 декабря состоится встреча «Спартака» и «Пари НН». А «Краснодар» сыграет 8 декабря с «Локомотивом».
Ранее сообщалось о том, что правящая партия Грузии выдвинет экс-футболиста Кавелашвили на выборах президента.