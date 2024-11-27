Правящая партия Грузии выдвинет экс-футболиста Кавелашвили на выборах президента

Правящая в Грузии политическая партия «Грузинская мечта» выдвинула кандидатом на пост президента Михаила Кавелашвили, который является депутатом и бывшим футболистом, как сообщил основатель и почетный председатель партии Бидзина Иванишвили, передает РИА Новости.

Михаил Кавелашвили был успешным игроком сборной Грузии и многократным чемпионом различных стран. Его футбольная карьера связана с такими клубами, как «Динамо» (Тбилиси), «Алания» (Владикавказ), «Манчестер Сити» и известными швейцарскими командами.

Кавелашвили родился в 1971 году в Тбилиси. Он начал свою карьеру в «Локомотиве» Тбилиси, затем перебрался в «Динамо» (Тбилиси), с которым стал шестикратным чемпионом Грузии с 1990 по 1995 год.

В 1995 году он подписал контракт с клубом «Спартак-Алания» из Владикавказа и завоевал титул чемпиона России. В 1998 году стал чемпионом Швейцарии, играя за клуб «Грассхоппер» из Цюриха. Михаил провел более 40 матчей за сборную Грузии.

Ранее сообщалось, что депутаты грузинского парламента одобрили инициативу о проведении очередных выборов президента 14 декабря.